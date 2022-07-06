أسعار العملات اليوم الأربعاء 6-7-2022 بالبنوك

الاقتصاد
العملات- ارشيفية
العملات- ارشيفية
Advertisements

استقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء 6-7-2022 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصري، حيث ثبت سعر كل من، الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 4.99 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 58.81 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
 


سعر الدولار اليوم
 

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.47 للشراء، 19.70 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.68 جنيه للشراء، 22.89 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.99 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 58.81 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 


 

اسعار العملات أسعار العملات أمام الجنيه أسعار العملات أمام الجنيه المصري أسعار العملات الأجنبية أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري

مواد متعلقة

فئة مستثناة من الطباعة.. كل ما تريد معرفته عن العملات البلاستيكية

هل ستلغى العملات الورقية بعد طرح البلاستيكية؟.. خبير اقتصادي يوضح

أسعار العملات اليوم الاثنين 4-7-2022.. الدولار يستقر

أسعار العملات اليوم الأحد 3-7-2022 أمام الجنيه المصري
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي والجونة

مجلس الوزراء: إجازة عيد الأضحى لا تسرى على أعمال الامتحانات

"القاضي استفزني".. تفاصيل قبول فريد الديب الدفاع عن قاتل نيرة أشرف

عاجل.. ننشر رأي المفتي في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف

نتيجة التعادل تحسم مباراة الأهلي والجونة

بالبدلة الحمراء.. كيف استقبل قاتل طالبة المنصورة تأكيد إعدامه شنقًا

السيسي مداعبًا رئيس الوزراء: "أنت من البسطاء ولا بتوع المعالق الذهب"

عاجل.. الأهلي يغرم لاعبيه بعد تعادل الجونة في الدوري