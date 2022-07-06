أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 6-7-2022 فى سوق العبور

الاقتصاد
الخضراوات - ارشيفية
الخضراوات - ارشيفية
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استقرت أسعار الخضروات فى سوق العبور مع اقتراب عيد الأضحى، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 و2.70 جنيه للكيلو بالجملة لتواصل الطماطم هبوطها الملحوظ، والبطاطس 2 إلى 3.50 جنيه والبصل 1 إلى 2 جنيه والكوسة 4 إلى 7 جنيات.

 

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا 4 إلى 7 جنيهات، والجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والباذنجان البلدى 2 إلى 3.5 جنيه، والرومى 1.75 إلى 3.25 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.75 إلى 3.25 جنيهات والفلفل الرومى البلدى 3.5 إلى 5 جنيهات والفلفل الرومى الصوب 3 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامى 3 إلى 5 جنيهات.

 

وسجل سعر الفلفل الألوان 3 إلى 7 جنيهات فى سوق الجملة، والملوخية من 2.5 إلى 4.5 جنيه والخيار الصوب 3.5 إلى 5.5 جنيهات والخيار البلدى من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات والثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.

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