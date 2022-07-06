ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 2.6 دولار



ارتفع سعر برميل النفط الكويتي خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنحو 2.60 دولار، حسب السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

ووفق المؤسسة، بلغ سعر برميل النفط الكويتي بتعاملات الأمس 117.16 دولار، مقابل 114.56 دولار للبرميل بتعاملات الاثنين الماضي.

الأمر كان مختلفًا في الأسواق العالمية، إذ تراجعت الأسعار عند تسوية تعاملات الأمس، مع تأثير مخاوف الركود العالمي على الطلب.

حذر سيتي جروب من انهيار أسعار النفط إلى مستوى 65 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام الجاري، في حال حدوث ركود اقتصادي يعيق الطلب.

هبط سعر خام برنت القياسي تسلم سبتمبر الماضي بنحو 7.9% إلى 102.77 دولار، وأغلق خام نايمكس الأمريكي القياسي تسليم أغسطس عند 99.50 دولار، بتراجع 8.3%.