أسهم اليابان تتراجع وسط مخاوف بشأن الاقتصاد





أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض الأربعاء 6 يوليو تموز بعد ارتفاعه على مدى يومين، متأثرًا بتراجع أسهم شركات الطاقة مع تأثر السوق بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وهبط المؤشر نيكي 1.20% ليغلق عند 26107.65 نقطة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.23% إلى 1855.97 نقطة.

وتراجعت أسهم شركات التنقيب عن النفط بنسبة 10% لتصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشرًا فرعيًا في بورصة طوكيو.

ونزلت أسهم شركات التكرير 5.12% وأسهم المرافق 3.73%.

ومن بين شركات التنقيب كان سهم إينبكس الأسوأ أداء، حيث هبط 10.05%. ونزل سهم مصفاة إيديميتسو كوسان 6.1% وسهم شركة كهرباء طوكيو 6.28%.

وخالفت شركة الأدوية إيساي الاتجاه العام ليرتفع سهمها 5.87%.