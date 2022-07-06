رجاء الجداوي تتصدر "ترند" جوجل عقب تصريحات ابنتها

رجاء الجداوي، ودع الوسط الفني العديد من ألمع نجومه منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وعلى رأسهم رجاء الجداوي وهادي الجيار وسمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز.

رجاء الجداوي

وتصدرت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي اليوم الأربعاء الموافق السادس من يوليو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد مداخلة ابنتها ليلة أمس الهاتفية.

تصريحات ابنة رجاء الجداوي

وقالت أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي في الذكرى الثانية لرحيلها، إن يوم وفاة والدتها تحول من يوم حزين إلى مظاهرة متجددة من الحب بسبب حب الناس لها.

مداخلة رجاء الجداوي الهاتفية

وأوضحت ابنة رجاء الجداوي خلال مداخلة هاتفية أجرتها عبر فضائية "cbc" أن والدتها نجمة كبيرة حققت كل ما حلمت به في حياتها العملية والزوجية.

مسيرة رجاء الجداوي

وأشارت أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي إلى أنها تسعى لاستكمال مسيرة والدتها، من خلال ظهورها بشكل مشرف لوالدتها.

رسالة أميرة للفنانة رجاء الجداوي

وأهدت ابنة رجاء الجداوي رسالة إلى النجمة الكبيرة الراحلة تعرب خلالها عن حبها الشديد لها، قائلةً: "كل سنة وسيرة ماما طيبة، ومسيرتها هي رسمتها بنفسها، وخلصتها بمنتهى الرقي والشياكة".