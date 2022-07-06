"الإحصاء": انخفاض عجز الميزان التجاري 53% في أبريل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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انخفض عجز الميزان التجاري لمصر بـ53% في شهر أبريل، بعد أن بلغت قيمته 1.7 مليار دولار، مقابل 3.62 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 54.2% حيث بلغت 94  مليــار دولار خـلال شهــر أبريل العام الجاري مقابل 3.20 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق.

ويرجع هذا الارتفاع إلى إرتفاع قيمـة صــادرات بعض السلع مثل منتجات البترول التي قفزت بنسبة 204.3%، البترول خام بنسبة  14.8%،الملابس الجاهزة  بنسبة 34.7% والأسمدة بنسبـة  10.3%.

وفي المقابل، تراجعت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، أبرزها الفواكه الطازجه بنسبة 15.4%، العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 20.5% السجاد والكليم بنسبة 12% والصابون والمحضرات التنظيف  بنسبة 1.2%.

من جهة أخرى انخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.7% حيث بلغت 6.64 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2022، مقابل 6.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات منتجات البترول بنسبة 44.6% والقمح بنسبة 30.0%، الأدوية ومستحضرات الصيدلة بنسبــة 20.3% والمواد الكيماوية العضوية والغير عضوية بنسبة 4.6%.

وشهدت قيمة واردات البترول الخام ارتفاعًا بنسبة 499.1%، والمواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 55.2% وفول الصويا بنسبة 19.6% والدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2.8%.


 

 

 

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