ارتفاع الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء



ارتفعت أسعار الأسهم الأوروبية الأربعاء 6 يوليو بعدما أوقف عمال النفط والغاز في النرويج إضرابهم مما هدأ المخاوف من نقص إمدادات الطاقة، في حين ارتفع سهم جاست إيت تيكاواي دوت كوم بعد أن اتفقت أمازون على شراء حصة في وحدتها جروبهاب.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3% بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش بعد يوم من توقف بعض إنتاج النرويج من النفط والغاز نتيجة الإضراب وتفاقم المخاوف من التضخم.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 1.4% بعد أن خسر نحو 3% في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات نمو الطلبيات على الانتاج الصناعي الألماني بشكل مفاجئ في مايو أيار، مغيرة اتجاهها بعد تراجعها على مدى ثلاثة أشهر.

ومن بين القطاعات الأوروبية ارتفعت أسهم شركات مبيعات التجزئة والسفر والترفيه.

وقفز سهم جاست إيت تيكاواي دوت كوم 14.2% بعد أن وافقت أمازون على شراء حصة 2% في وحدة جروبهاب الأمريكية لتوصيل الوجبات.