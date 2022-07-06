وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة مخالفات بناء بـ" بني سويف الجديدة "

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات البناء الواقعة داخل كردون مدينة بني سويف الجديدة، كما تم تنفيذ حملات لإزالة مخالفات بناء وإشغالات بمدن ( 6 أكتوبر – الشروق – النوبارية الجديدة – دمياط الجديدة ).



وشمل القراران، إزالة مخالفات البناء الواقعة على قطعتي أرض بالمجاورة الثالثة بالحي السكني الأول والمتمثلة في تنفيذ مبنيين مخالفين للرسومات وتراخيص البناء الصادرة للقطعتين، والاشتراطات البنائية.

كما تم تكليف جهاز مدينة بني سويف الجديدة بالتعاون مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختصة، بتنفيذ الإزالات.



وفي ذات السياق، وجه المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بضرورة التصدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون، مشيرًا إلى أنه تم منع محاولة بناء مخالف في منطقة ابني بيتك قطاع ب، وإزالة الشَّدة الخشبية ومواد البناء التي كان من المزمع تنفيذ المخالفة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار تطبيق القانون والقضاء على الظواهر العشوائية والبناء المخالف ومنع تغيير النشاط.



وصرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة بمشاركة قوة من قسم شرطة التعمير بالمدينة، تمكنت من تنفيذ قرار إزالة لأعمال بنائية مخالفة داخل قطعة أرض سكنية بالمنطقة الثامنة عمارات بالمدينة، حيث تمثلت تلك المخالفات فى تنفيذ زيادة للنسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.



وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق، أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.



ووجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بشن عدة حملات بقطاعات المدينة كافة، لإزالة المخالفات والإشغالات والتعدي على الطريق العام، حيث أسفرت حملة القطاع الشرقي عن إزالة المخالفات ورفع الإشغالات ووقف الأعمال لمول تجاري.



كما تم شن حملة بالقطاع الجنوبى، أسفرت عن إزالة أعمدة وشدة خشبية لقطعة أرض بمنطقة المستثمر الصغير بجنوب الأحياء لزيادة النسبة البنائية، وإزالة فورية للشروع فى تحويل وحدة من سكني إلى تجاري بالحى السادس.



وفي إطار توجيهات المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة - المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، قامت لجنة الإشغالات والإدارات المعنية بمدينة دمياط الجديدة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، بشن حملة ليلية مكبرة على الحيين الثاني والثالث للقضاء على التعديات والإشغالات بالطرق العامة والحدائق والقضاء على مثل هذه التعديات في حينها للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، ومنع أى مظاهر عشوائية، والالتزام التام بالتعليمات والحفاظ على السيولة المرورية للمشاة والسيارات بالشوارع العامة.



