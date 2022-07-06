موعد صلاة عيد الأضحى فى مختلف المدن والمحافظات

يبحث الكثيرون عن موعد صلاة عيد الأضحى الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، إذ يترقبه المسلمون في مصر ومختلف بلدان العالم.

الوقوف بعرفات وصلاة عيد الأضحى

ويواصل حجاج بيت الله الحرام تأدية مناسك الحج مترقبين يوم عرفة الركن الأعظم للحج كما قال نبينا “ص": “الحج عرفة”، ثم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022

ونرصد لقرائنا ومتابعينا الكرام الكثيرون عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 والمقرر في السبت المقبل الموافق التاسع من يوليو الجاري، في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

صلاة عيد الأضحى المبارك

وقبل رصد موعد صلاة عيد الأضحى نذكر قرائنا أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الـ4:52 فجرًا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء الماضي "يوم الرؤية".

موعد صلاة عيد الأضحى

وأعلنت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق عن موعد وقفة عرفات 1443هـ والمقررة يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن من يوليو 2022، ويكون عيد الأضحى المبارك 1443هـ يوم السبت.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 فى مدن ومحافظات الجمهورية يختلف من محافظة إلى أخرى، وهو ما تقدمه بوابة الفجر لحضراتكم في السطور التالية:

القاهرة 5:26

الجيزة 5:26

الإسكندرية 5:28

بورسعيد 5:19

السويس 5:21

دمنهور 5:27

طنطا 5:25

المنصورة 5:23

الزقازيق 5:24

بنها 5:25

شبين الكوم 5:26

كفر الشيخ 5:25

الفيوم 5:29

بنى سويف 5:28

المنيا 5:32

أسيوط 5:33

سوهاج 5:32

قنا 5:29

أسوان 5:32

أبو سمبل 5:41

مرسى مطروح 5:39

الغردقة 5:22

الخارجة 5:40

الإسماعيلية 5:20

دمياط 5:20

السلوم 5:47

نويبع 5:15

حلايب 5:21

شلاتين 5:23

العريش 5:13

طابا 5:13

شرم الشيخ 5:19

الطور 5:20

سانت كاترين 5:18