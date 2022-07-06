صادرات الحبوب الأوكرانية تهبط 68.5% منذ بداية يوليو

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن صادرات الدولة من الحبوب تراجعت بنسبة 68.5 في المائة على أساس سنوي إلى 163 ألف طن في الأيام الستة الأولى من يوليو، الشهر الأول من الموسم الجديد 2022-2023.

وسجلت صادرات الحبوب في الموسم 2021-2022 الذي انتهي في 30 يونيو ارتفاعا بنسبة 8.5 في المائة إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بشحنات قوية قبل التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 فبراير، وفقا لـ "رويترز".

وتراجعت بشدة صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الأزمة، نظرا لإغلاق موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وهو الطريق الرئيسي للشحن، إلى حد بعيد، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من نقص الغذاء في إفريقيا والشرق الأوسط.

 

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة أن الصادرات في يوليو شملت 128 ألف طن من الذرة و24 ألف طن من القمح و10 آلاف طن من الشعير.


وأعلنت الحكومة أن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما لا يقل عن 50 ميون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة بحصاد قياسي بلغ 86 مليون طن في عام 2021، وذلك بسبب فقد الأراضي لصالح القوات الروسية وتراجع الإنتاجية.

 

 

 

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