اليورو يهبط لأدنى مستوى في عقدين أمام الدولار





هبط سعر اليورو اليوم إلى مستوى قياسي جديد لم يبلغه منذ 20 عاما أمام الدولار وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة ونقص محتمل في الإمدادات ألقت بظلالها على اقتصاد منطقة اليورو على الرغم من بعض التطمينات بشأن إمدادات الغاز.

وقالت شركة إكوينور اليوم إن حقول النفط والغاز التي تضررت من إضراب في قطاع النفط النرويجي من المتوقع أن تعود للعمل بكامل طاقتها خلال يومين.

ومن ناحية أخرى رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار الغاز الطبيعي قائلا إن استعادة تدفقات الغاز الروسية بالكامل عبر خط أنابيب نورد ستريم1 لم تعد تمثل الاحتمال الأكثر ترجيحا.

ويتوقع المحللون ارتفاعا سريعا في أسعار النفط مع استمرار نقص الإمدادات، وفقا لـ "رويترز".

وهبط اليورو 0.3 في المائة إلى 1.023 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2002 عند 1.0225 دولار.



وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات رئيسية 0.2 في المائة إلى 106.71.

وتراجع اليورو أمام الفرنك السويسري 0.3 في المائة إلى أدنى مستوياته في سبع سنوات عند 0.9911 فرنك.



وانخفض الدولار 0.3 في المائة أمام الين الياباني إلى 135.36 ين للدولار.

وقال بنك اليابان المركزي إنه لن يوقف إجراءات التحفيز النقدي لاحتواء التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام الذي يرجع إلى الأزمة الأوكرانية ومن المرجح أن يكون مؤقتا.



وفيما يتعلق بالعملات المشفرة تراجع سعر بيتكوين واحدا في المائة وسجلت في أحدث تداول 20175 دولارا وارتفع سعر إيثر 1.2 في المائة إلى 1146 دولارا.