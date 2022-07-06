الليرة التركية تنخفض 1% مع تجدد المخاوف بشأن التضخم





تراجعت الليرة التركية مجددا اليوم مواصلة الخسائر لليوم السابع بفعل صعود الدولار ومخاوف المستثمرين من ارتفاع التضخم والسياسات المطبقة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية في البلاد.

وانخفضت الليرة واحدا في المائة مقابل الدولار لتسجل 17.2 بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، لتواصل تقليص المكاسب التي سجلتها يوم الاثنين الماضي عندما بلغت 16.03 مقابل الدولار.

وفقدت الليرة 23 في المائة من قيمتها هذا العام لتضيف إلى خسارة 44 في المائة في العام الماضي نتجت عن سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة قام بها البنك المركزي بتشجيع من الرئيس رجب طيب أردوغان على الرغم من زيادة التضخم واقترابه من 79 في المائة في يونيو.

وقوض ارتفاع أسعار الطاقة هدف الحكومة بالسيطرة على العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية وتحقيق فائض.

ووفقا لاستطلاع أجرته "رويترز"، من المتوقع أن يتجاوز العجز هذا العام 40 مليار دولار.