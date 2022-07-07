يلا شوت PLUS بث مباشر مباراة غزل المحلة وفيوتشر في نهائي كأس الرابطة المصرية ON TIME SPORTS HD 1

الفجر الرياضي
غزل المحلة
غزل المحلة
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تنتظر جماهير وعشاق الكرة المصرية مباراة قوية ومرتقبة بين نادي فيوتشر ونظيره غزل المحلة في نهائي كأس الرابطة المصرية 2021/2022.

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