كورة لايف NOW مشاهدة بث مباشر مباراة غزل المحلة وفيوتشر في نهائي كأس الرابطة المصرية yalla shoot

الفجر الرياضي
غزل المحلة
غزل المحلة
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يستعد نادي غزل المحلة لمواجهة قوية ومنتظرة أمام فيوتشر في مباراة نارية بين الفريقين في نهائي كأس الرابطة المصرية موسم 2021/2022.
 

ومن المقرر أن ستنطلق صافرة بداية أحداث نهائي كأس الرابطة بين فريقي غزل المحلة وفيوتشر، مساء اليوم الخميس، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

 


 

وستنقل أحداث مواجهة الساخنة بين غزل المحلة ونادي فيوتشر، في نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لإذاعة مباريات كأس الرابطة المصرية.
 

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