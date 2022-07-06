التضخم في كوريا يرتفع بأسرع وتيرة في 24 عاما





أظهرت بيانات أمس أن أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من 24 عاما في حزيران (يونيو)، ما يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، وما تسبب في إثارة التوقعات برفع حاد في أسعار الفائدة هذا الشهر.



وارتفعت أسعار المستهلكين 6 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، متسارعة من ارتفاع 5.4 في المائة على أساس سنوي في مايو، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الكوري.



وكان معدل التضخم الأكثر حدة منذ تسجيل 6.8 في المائة في نوفمبر 1998، عندما واجهت كوريا الجنوبية الأزمة المالية الآسيوية 1997 - 1998. وارتفعت أسعار المستهلكين بما يزيد على 2 في المائة، وهو هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي على المدى المتوسط، للشهر الـ15 على التوالي في يونيو.

وبحسب وكالة يونهاب للأنباء، يأتي هذا في الوقت الذي تواجه كوريا الجنوبية فيه ضغوطا تضخمية متزايدة، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام والسلع الأخرى بسبب الحرب الممتدة بين روسيا وأوكرانيا، واضطراب الإمدادات العالمية. كما زاد التضخم بسبب ارتفاع الطلب وسط الانتعاش الاقتصادي.

وقالت وكالة الإحصاء إن من المتوقع أن يظل التضخم عند مستوى 6 في المائة في الوقت الحالي.

وقال إيو وون - سون، المسؤول الكبير في هيئة الإحصاء الكورية للصحافيين، إنه "إذا استمر الاتجاه الحالي، فإن التضخم السنوي قد يتجاوز تقديرات وزارة المالية البالغة 4.7 في المائة".

وأدى تصاعد الضغوط التضخمية إلى دعم احتمال قيام بنك كوريا BOK برفع سعر الفائدة بشكل أكبر هذا الشهر. حيث يتوقع بعض الخبراء أن يقوم بنك كوريا المركزي بإجراء زيادة غير مسبوقة في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة في 13 يوليو لترويض التضخم. وهذا بعد أن رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي خمس مرات، بمقدار ربع نقطة مئوية كل مرة، منذ أغسطس من العام الماضي ليبلغ 1.75 في المائة.

وقفزت أسعار المنتجات البترولية 39.6 في المائة على أساس سنوي في يونيو، أسرع من زيادة 34.4 في المائة في مايو بسبب ارتفاع تكاليف الوقود.

وبلغ متوسط سعر خام دبي، المؤشر الرئيس لكوريا الجنوبية، 113.27 دولار للبرميل في يونيو، بزيادة 58 في المائة عن العام السابق. وتعتمد كوريا الجنوبية بشكل أساسي على الواردات لاحتياجاتها من الطاقة.

وارتفعت أسعار الخدمات الشخصية 5.8 في المائة، وقفزت تكاليف تناول الطعام خارج المنزل 8 في المائة، متأثرة بانتعاش الطلب ورفع قيود مكافحة كورونا الرئيسة. كما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية 4.8 في المائة على أساس سنوي.

وزاد التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، 3.9 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ فبراير 2009. وارتفع مقياس آخر للتضخم الأساسي، لا يشمل أسعار المنتجات الزراعية والبترولية، 4.4 في المائة الشهر الماضي، في أسرع زيادة منذ مارس 2009.

وفي يونيو، ارتفعت أسعار 141 سلعة وثيقة الصلة بالحياة اليومية، مثل الطعام والملبس والمسكن، 7.4 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى نمو منذ نوفمبر 1998.

ووسعت الحكومة التخفيضات الضريبية على الوقود إلى سقفها القانوني بنسبة 37 في المائة من 30 في المائة، في محاولة لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة، وبحيث يكون الإجراء ساري المفعول حتى نهاية هذا العام. بيد أنه على الرغم من الضغوط التضخمية، سمحت الحكومة لشركة كوريا للطاقة الكهربائية الحكومية "كيبكو" برفع أسعار الكهرباء للربع الثالث بسبب خسائرها المتزايدة من ارتفاع أسعار الطاقة. كما تم رفع أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المدني الجمعة.

وخلال الشهر الماضي، رفعت وزارة المالية بشكل حاد توقعاتها للتضخم في 2022 إلى أعلى مستوى في 14 عاما إلى 4.7 في المائة من تقديراتها السابقة البالغة 2.2 في المائة. وخفضت الحكومة تقديراتها للنمو الاقتصادي إلى 2.6 في المائة هذا العام.

وقدر بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو لعام 2022 عند 2.7 في المائة، وتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين 4.5 في المائة هذا العام.

وتوقعت وكالة التقييم الائتماني العالمية "إس أند بي جلوبال"، الإثنين، أن يقفز التضخم في كوريا الجنوبية 5 في المائة في عام 2022.

إلى ذلك، أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي، أمس، أن احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية انخفض بأكبر قدر في أكثر من 13 عاما في يونيو، حيث فرغت سلطات الصرف الأجنبي الدولار الأمريكي للمساعدة على وقف الضعف الحاد في العملة الكورية "وون".

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية 438.28 مليار دولار بنهاية يونيو، بانخفاض قدره 9.43 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه، وفقا للبيانات الصادرة من بنك كوريا المركزي.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وسبائك الذهب.

وكان انخفاض يونيو هو الأكبر منذ هبوط قدره 11.75 مليار دولار على أساس شهري في نوفمبر عام 2008 عندما كانت كوريا الجنوبية في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 - 2009.

ويمثل هذا الشهر الرابع على التوالي الذي يتراجع فيه احتياطي النقد الأجنبي على أساس شهري.

وجاء هذا التراجع مع تسبب قوة الدولار الأمريكي في خفض قيمة الأصول غير الدولارية، واتخاذ سلطات الصرف الأجنبي خطوات لتخفيف تقلبات السوق عن طريق تفريغ حيازتها من الدولار لوقف الهبوط الحاد في العملة الكورية.

ولم يكشف البنك المركزي عن قيمة الدولارات التي تم بيعها لوقف انخفاض الوون الشهر الماضي.

وازدادت تقلبات السوق أخيرا مع ارتفاع الطلب على الأصول الأكثر أمانا، مثل الدولار، وسط زيادات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمخاوف من الركود العالمي. وانخفضت قيمة العملة الكورية إلى ما دون مستوى 1.300 وون مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 13 عاما في 23 يونيو.

وتراجعت قيمة الودائع المقومة بالعملات الأجنبية بمقدار 2.64 مليار دولار على أساس شهري إلى 19.23 مليار دولار، لتشكل 4.4 في المائة من احتياطي النقد الأجنبي.

وفي نهاية مايو، كانت كوريا الجنوبية هي تاسع أكبر دولة من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي في العالم، وفقا للبنك المركزي.

