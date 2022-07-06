"فاو " تطلق مشروعا جديدا لإنقاذ المحاصيل الزراعية في أوكرانيا

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “ف أو ” مشروعا جديدا بقيمة 17 مليون دولار أمريكي، لإنقاذ المحاصيل الزراعية في أوكرانيا بتمويل من اليابان، بهدف مساعدة المزارعين الأوكرانيين على إنقاذ محاصليهم الزراعية المقبلة بين شهري يوليو وأغسطس، وضمان تصدير السلع الزراعية المهمة إلى الأسواق الدولية لمعالجة آثار الحرب في البلاد على القطاع الزراعي العالمي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يهدف المشروع الذي يتم تنفيذه بالاشتراك مع وزارة السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا، إلى استعادة قدرة تخزين الحبوب ووظائف سلاسل التوريد من الحصاد إلى التصدير، كما يسعى إلى الحفاظ على القدرة الإنتاجية للمزارعين الأوكرانيين لتمكين الإنتاج المستقبلي المستمر.

وقال مدير مكتب الطوارئ والصمود في منظمة الأغذية والزراعة "رين بولسن": "يقوم المزارعون الأوكرانيون بإطعام أنفسهم ومجتمعاتهم وملايين آخرين حول العالم، ويعد ضمان استمرارهم في الإنتاج والتخزين الآمن والوصول إلى الأسواق البديلة لبيع منتجاتهم أمرا حيويا، لتأمين توافر الغذاء وحماية سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي داخل أوكرانيا وضمان حصول البلدان الأخرى التي تعتمد على الاستيراد لتوفير إمدادات ثابتة وكافية من الحبوب بتكلفة معقولة."

ووفقا لوزارة السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا، وبسبب إغلاق موانئ البحر الأسود، لا يزال لدى البلاد 18 مليون طن من محصول العام الماضي للحبوب والبذور الزيتية في المخازن تنتظر التصدير، لأن أوكرانيا هي إحدى أكبر خمس دول مصدرة للحبوب في العالم، حيث تزود الأسواق العالمية بأكثر من 45 مليون طن من الحبوب سنويا.

وتتوقع الفاو أن تحصد أوكرانيا ما يصل إلى 60 مليون طن من الحبوب، لكن التصدير الضئيل يقوض مساحات تخزين الحصاد الجديد، إذ إن 30 في المائة من السعة المتاحة في مخازن الحبوب لا تزال ممتلئة بحصاد العام الماضي.

ووفقا لرئيس المكتب القoطري للفاو في أوكرانيا "بيير فوتييه" أنه من خلال المشروع الجديد الذي تموله اليابان، ستتصدى الفاو للعجز في التخزين من خلال توفير أكياس حبوب البولي إيثيلين وآلات تحميل الحبوب وتفريغها لأصحاب الحيازات الصغيرة ومجموعة متنوعة من حاويات التخزين المعيارية للمنتجين والجمعيات متوسطة الحجم، سيتم تقديم الدعم للمزارعين من عشر مقاطعات في أوكرانيا: في شرق البلاد ووسطها وجنوبها وشمالها.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" قد طورت خطتها للاستجابة السريعة وحدثتها بعد اندلاع الحرب، وناشدت من خلالها توفير تمويل بقدر ب115.4 مليون دولار أمريكي لتقديم الدعم لما يقرب من 980 ألف مزارع صغير ومنتج متوسط الحجم حتى ديسمبر القادم، وتلقت منها حتى الآن 30.4 مليون دولار.

وذكرت الفاو أنه في عام 2021، اعتمدت 36 دولة من بين 55 دولة تعاني من أزمات غذائية على الصادرات الأوكرانية والروسية، لأكثر من عشرة بالمائة من إجمالي وارداتها من القمح، بينما حصل البعض على كامل وارداته من القمح تقريبا من أوكرانيا والاتحاد الروسي.