"أوفيد" يدعم التنمية الريفية في ليسوتو بقرض قيمته 19 مليون دولار

الاقتصاد
منظمة أوبك
منظمة أوبك
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وافق صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" على منح حكومة مملكة ليسوتو قرضا بقيمة 19 مليون دولار، لتمويل مشروع تنمية المجتمعات الريفية وتحسين سبل العيش المستدامة والحد من التدهور البيئي في البلاد، التي يعتمد اقتصادها على الزراعة.

وعبر الدكتور عبدالحميد الخليفة، مدير عام أوفيد - في بيان صادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية "فيينا" - عن شعوره بالفخر لدعم مشروع مبتكر وشامل يساهم في تكامل النظام البيئي الزراعي بشكل أفضل، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتنويع دخل الأسرة.

وقال الخليفة إن المجتمعات الريفية ستكون قادرة على وقف الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية وتكييف استخدامها ومكافحة انخفاض الإنتاجية وسوء التغذية وزيادة الفقر.

وأوضحت المعلومات الصادرة عن أوفيد، أن المشروع سيغطي نحو ألفين و240 قرية، ويستفيد منه نحو 340 ألف شخص، 40% منهم من السيدات، ونحو 20% من الشباب، عن طريق توفير فرص إنشاء أنشطة جديدة مدرة للدخل، في مجال الزراعة الذي تعتمد عليه نحو 70% من الأسر، فيما يعتبر توفير الأراضي الصالحة للزراعة أحد أهم التحديات الرئيسية لتنمية البلاد.

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