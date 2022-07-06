اتحاد الغرف يبحث مع "جيترو" تأسيس مجلس أعمال إماراتي ياباني

الاقتصاد
عقب اللقاء
عقب اللقاء
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بحث اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية / جيترو / بنود مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي الياباني بهدف تعزيز علاقات التعاون وتبادل الزيارات بين مجتمع الأعمال في البلدين سعيا لإنشاء مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات بين الشركات الإماراتية ونظيرتها في اليابان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مكتب اتحاد الغرف بدبي بين الأمين العام لاتحاد الغرف  حميد محمد بن سالم وكل من ماسامي أندو المدير العام لهيئة التجارة الخارجية اليابانية / جيترو / وكاوامورا تاكايوكي سكرتير ثاني القسم الاقتصادي لسفارة اليابان في الدولة وتاكاهيكو ساوادا مدير عام مركز التعاون الياباني بالشرق الأوسط فرع الإمارات.

ودعا حميد محمد بن سالم خلال اللقاء الشركات الإماراتية واليابانية لاستكشاف فرص الأعمال في البلدين وبناء شراكات فاعلة لتعزيز التبادل التجاري، كما دعا الشركات اليابانية إلى الاستثمار في دولة الإمارات والاستفادة من الحوافز التي توفرها الحكومة ومناخ الاستثمار المشجع والقوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
 

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