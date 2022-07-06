معهد التمويل الدولي: أطول سلسلة تخارج من الأسواق الناشئة منذ 2015

أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي أن الأسواق الناشئة عانت للشهر الرابع على التوالي من تخارج محافظ الاستثمارات الخارجية في يونيو حزيران، في أطول سلسلة خسائر في 7 سنوات، في وقت تثير فيه مخاوف الركود والتضخم انزعاج المستثمرين.

شهد شهر يونيو حزيران عمليات تخارج محفاظ غير المقيمين بقيمة بلغت 4.0 مليار دولار، حسب البيانات التي نشرت اليوم الأربعاء، مقارنة بقيمة التخارج التي بلغت 5.1 مليار دولار في مايو أيار على النقيض من تدفقات دخلت للأسواق الناشئة بقيمة بلغت 55.8 مليار دولار في يونيو حزيران 2021.

ويتشابه سيناريو التخارج الحالي مع سلسلة من عمليات التخارج على مدى أربعة أشهر انتهت في أكتوبر تشرين الأول 2015.

وبلغ صافي عمليات التخارج خلال الأشهر الأربعة الماضية 27.8 مليار دولار، حسب معهد التمويل الدولي.

قال جوناثان فورتون الخبير الاقتصادي بمعهد التمويل الدولي في بيان "نعيش في خضم معدل فائدة عالمي وصدمة تضخم زائد.. ارتفعت عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل بشكل حاد في الاقتصادات المتقدمة، مما أدى إلى صعوبة الأوضاع المالية، والضغط على النمو، وزيادة المخاوف من المخاطرة، هذه الآلية تؤثر بالسلب على التدفقات إلى الأسواق الناشئة".

كانت عمليات التخارج في شهر يونيو حزيران التي بلغت قيمتها 19.6 مليار دولار من محافظ الأسهم في الأسواق الناشئة باستثناء الصين هو الأكبر في أي شهر منذ مارس آذار 2020، عندما أُصيبت الأسواق بالذعر مع بدء فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا.

في مطلع مايو أيار الماضي، قال معهد التمويل الدولي إن مجمل ديون الاقتصادات الناشئة بلغ 98.6 تريليون دولار في الربع الأول من 2022 مقابل 89.0 تريليون دولار في الفترة نفسها في 2021.

وأضاف أن الدين الحكومي في الاقتصادات الناشئة بلغ 24.6 تريليون دولار في الربع الأول هذا العام مقابل 21.6 تريليون دولار في الربع الأول في 2021.

وتراجعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 348%، أو نحو 15 نقطة مئوية عن المستوى القياسي الذي سجلته قبل عام، وكانت أكبر التحسينات في دول الاتحاد الأوروبي.