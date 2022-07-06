النفط ينخفض إلى أدنى مستوى في 12 أسبوعا وسط مخاوف من ركود عالمي

الاقتصاد
أسعار النفط
أسعار النفط
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تراجعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في 12 أسبوعا في تعاملات متقلبة يوم الأربعاء، لتواصل الخسائر الفادحة التي تكبدتها في الجلسة السابقة مع تزايد قلق المستثمرين من تعرض الطلب على الطاقة لضربة في ظل ركود عالمي محتمل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 2.08 دولار أو اثنين بالمئة لتبلغ عند التسوية 100.69 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا أو واحدا بالمئة ليستقر عند 98.53 دولار.

كما تراجعت العقود الآجلة للديزل الأمريكي بأكثر من خمسة بالمئة.

كانت التعاملات متقلبة إذ ارتفع كلا الخامين القياسيين فوق دولارين للبرميل في وقت مبكر بسبب مخاوف بشأن الإمدادات ثم هبطا بما يزيد على أربعة دولارات للبرميل عند أدنى مستويات خلال الجلسة. والعقود الآجلة للنفط الخام شديدة التقلب منذ شهور.

وقال محللون في بنكي الاستثمار جولدمان ساكس (NYSE:GS) ويو.بي.إس إن أسعار النفط انخفضت بسبب مخاوف الركود.

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