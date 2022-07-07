أحمد عزمي عن مشاركته بفيلم "بحبك":قدم لي الدعم النفس وقال حابين تفضل منور الشاشة



احتفل النجم تامر حسني، مساء أمس الأربعاء بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "بحبك"، الذي ينافس به ضمن سباق عيد الأضحى السينمائي.

وحرص على حضور الاحتفال صناع وأبطال العمل، وعدد كبير من الفنانين والصحفيين والإعلاميين، وذلك بإحدى السينمات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.



وكشف الفنان أحمد عزمي، الذي كان من ضمن الحضور، كواليس مشاركته في فيلم "بحبك" قائلًا،:" إن الفنان تامر حسني، قدم لي الدعم النفسي وهو من رشحني للمشاركة في هذا الدور".

وأضاف: "الموضوع بدأ بمكالمة من الفنان تامر حسني، وهو فنان جميل وأنا من محبيه، وهنأني بـ رجوعي في مسلسل الفنانة ليلى علوي، وقال لي إن شاء الله كلنا معاك وبندعمك، وحابين إنك تفضل منور الشاشة، كلامه أسعدني جدًا.

واستكمل أحمد عزمي،: عرض عليا الفكرة، قال لي أنا عندي شخصية في الفيلم مساحتها مش كبيرة بس مهمة بالنسبة لي، وأنا حبيت أشارك مع تامر في الفيلم لأنه فنان أنا بحبه، ولما بدأت تصوير كمان مع هنا الزاهد أنا من محبيها على الشاشة من أول ما بدأت، كنت سعيد جدًا.



ويطرح الفيلم بدور العرض السينمائي اليوم الخميس 7 يوليو.



فيلم "بحبك" من تأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، ويشارك في بطولة العمل كل من: هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني،مدحت تيخة، عمرو صحصاح، وعدد آخر من الفنانين.