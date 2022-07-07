موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 فى مدن ومحافظات مصر

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022، ساعات قليلة تفصلنا عن يوم عرفة ووقوف ضيوف الرحمن على جبل عرفات، ويحتفلون بشعيرة الحج الأعظم ثم أولى أيام عيد الضحى.

ويبحث الكثيرون عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، مع مراعاة فروق التوقيت.

صلاة عيد الأضحى المبارك 2022

وتنطلق مناسك الحج بيوم التروية اليوم حيث توجه الحجاج إلى مشعر منى استعدادا للركن الأعظم يوم غد الجمعة، حيث يقف ضيوف الرحمن على جبل عرفات مهللين ومكبرين على مارزقهم الله من فضله.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022

ونرصد لقرائنا ومتابعينا الكرام الكثيرون عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 والمقرر في السبت المقبل الموافق التاسع من يوليو الجاري، في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

صلاة عيد الأضحى المبارك

وقبل رصد موعد صلاة عيد الأضحى نذكر قرائنا أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الـ4:52 فجرًا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء الماضي "يوم الرؤية".

موعد صلاة عيد الأضحى 2022

وأعلنت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق عن موعد وقفة عرفات 1443هـ والمقررة يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن من يوليو 2022، ويكون عيد الأضحى المبارك 1443هـ يوم السبت.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 فى مدن ومحافظات الجمهورية يختلف من محافظة إلى أخرى، وهو ما تقدمه بوابة الفجر لحضراتكم في السطور التالية:

القاهرة 5:26

الجيزة 5:26

الإسكندرية 5:28

بورسعيد 5:19

السويس 5:21

دمنهور 5:27

طنطا 5:25

المنصورة 5:23

الزقازيق 5:24

بنها 5:25

شبين الكوم 5:26

كفر الشيخ 5:25

الفيوم 5:29

بنى سويف 5:28

المنيا 5:32

أسيوط 5:33

سوهاج 5:32

قنا 5:29

أسوان 5:32

أبو سمبل 5:41

مرسى مطروح 5:39

الغردقة 5:22

الخارجة 5:40

الإسماعيلية 5:20

دمياط 5:20

السلوم 5:47

نويبع 5:15

حلايب 5:21

شلاتين 5:23

شرم الشيخ 5:19

الطور 5:20

سانت كاترين 5:18

العريش 5:13

طابا 5:13