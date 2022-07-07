أجمل رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2022

يبحث الكثيرون عن رسائل وعبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك وأفضللعبارات تهنئة عيد الأضحى 2022، وجمل تهنئة عيد الأضحى المبارك التي يتبادلونها في تلك المناسبة العطرة.

تهنئة عيد الأضحى

وتصدرت تهئنة عيد الأضحى اليوم الخميس الموافق السابع من يوليو تريند محرك البحث الشهير جوجل، قبل ساعات من الاحتفال بعرفة وأولى أيام عيد الأضحى المبارك.

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2022

ويرغب الكثيرون في إرسال تهاني عيد الأضحى وعبارات تهئنة عيد الأضحى للأهل والأحباب والأصدقاء، حيث يعاديون على بعضهم البعض في مناسبة مهمة لكل المسلمين.

وترصد بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها الكرام أفضل جمل تهنئة عيد الأضحى والرسائل والعبارات التي تناسب التهاني في السطور التالية:

رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك

- يا رسالة الشوق أوصليه وسلمي على الغالي وقبليه وباليوم المبارك هنئيه. أعادكم الله من السالمين الطائعين لرب العالمين، حجاج زوار إن شاء الله.

- ذكرناكم والذكرى مؤرقة وأحببناكم ملء قلوبنا فتهنئة خاصة، تقبل الله منكم.

- كل ثانية وكل دقيقة وساعة، ويوم وأسبوع وشهر كل عام وأنتم ألف خير، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

- تقبل الله منا ومنكم وجعلنا ممن ينظر إليهم الرحمن فيقول اذهبوا مغفورا لكم، وعيدكم مبارك.

حلات العيد شوفتكم حلاته نلتقي معكم عساكم دوم من عواده وأسعد ناس بأعياده تقبل الله منا ومنكم.

عساكم من عواده.

نرسل رسالة تهنئة تصافحكم بالنيابة عني، أنتم في القلوب أحبتي. بكل زخة مطر، بكل رشة عطر وبعدد من حج واعتمر أهنيك بعيد الأضحى يا أغلى البشر.

أجمل التهاني التي أرسلها من القلب إلى أجمل وأحن الأشخاص.. هذا المخلوق الرائع، كل عيد أضحى وأنت سعيد وبخير دائمًا.

أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى 2022

- بحروف القرآن وكعبة الإسلام وكلام الرحمن أهنئك بقدوم عيد الأضحى المبارك، أدخله الله عليك بالصحة والعافية وطول العمر ويسر لك كل أمورك.

- أسال الله أن يغفر لي ولكم وأن يرضى عني وعنكم جميعًا. وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير.

- مع إحرام المحرمين وتلبية الملبيين وثبات المتقين وتضرع العاكفين ودموع الواقفين، وهدى المضحين، وعزة المخلصين، ومغفرة رب رحيم. أهنئ والديَّ بعيد الأضحى العظيم.

- عيد مبارك لأجمل أسرة على وجه الأرض. عسى الله أن يحفظنا سالمين وصحيين في هذا الوقت العصيب.

- أتقدم بأجمل بطاقات التهنئة وأطيب آيات المباركات إلى جميع الزملاء الذين أفخرُ بوجودي بينهم، كل عام وأنتم بخير وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

- أدعو الله أن يكون عيد أضحى سعيد عليكم وعلى أسركم الكريمة، وأن يجعل الله أيامكم كلها أعياد وفرحة وسعادة.

- نرفع أسمى وأصدق آيات التهاني والتبريكات لكافة المسلمين في أنحاء الأرض بمناسبة يوم عرفة وحلول عيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بألف خير.

وتقدم بوابة الفجر تهنئة عيد الضحى المبارك 2022 لقرائها وروادها الكرام، كخدمة من بين الخدمات التي تقدمها تلبية لطلبات القراء الأعزاء.