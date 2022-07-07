حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة "وقفة عرفات"

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الخميس، الموافق السابع من يوليو 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا يوم وقفة عرفات في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس وقفة عرفات

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم غد وقفة عرفات ستشهد طقسا حارا إلى شديد الحرارة على بعض الأماكن في جمهورية مصر العربية.

وترصد بوابة الفجر توقعات حالة الطقس غدا الجمعة وقفة عرفات في السطور التالية:

توقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة ارتفاعا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت "الأرصاد" إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد اعتدالا غدا وقفة عرفات على كافة أنحاء الجمهورية، مع وحود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا.

ولفتت الهيئة إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا يوم وقفة عرفات سيزيد الإحساس فيها بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.