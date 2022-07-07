رويترز: مصر تشتري 63 الف طن من القمح الألماني

قالت مصادر يوم الخميس إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اشترت نحو 63 ألف طن من القمح الألماني المنشأ في صفقة شراء مباشر هذا الأسبوع.

ومن المعتقد أن الشراء تم في الخامس من يوليو تموز، لتتواصل مشتريات الهيئة في الآونة الأخيرة دون طرح مناقصات دولية.

ويُعتقد أيضا أن الهيئة اشترت نحو 444 ألف طن قمح مباشرة من شركات تجارية يوم الاثنين.

وقال تجار إنه يُعتقد أن الصفقة الألمانية تتضمن حمولة سفينة من محصول قمح قديم للشحن الفوري.