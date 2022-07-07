رويترز: مصر تشتري 63 الف طن من القمح الألماني

الاقتصاد
قمح الماني
قمح الماني
Advertisements

قالت  مصادر يوم الخميس إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اشترت نحو 63 ألف طن من القمح الألماني المنشأ في صفقة شراء مباشر هذا الأسبوع.

 

ومن المعتقد أن الشراء تم في الخامس من يوليو تموز، لتتواصل مشتريات الهيئة في الآونة الأخيرة دون طرح مناقصات دولية.

 

ويُعتقد أيضا أن الهيئة اشترت نحو 444 ألف طن قمح مباشرة من شركات تجارية يوم الاثنين.

 

وقال تجار إنه يُعتقد أن الصفقة الألمانية تتضمن حمولة سفينة من محصول قمح قديم للشحن الفوري.

القمح الالماني مصر تستورد كميات من القمح الالماني
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

يد مصر تسقط أمام إسبانيا في نهائي كرة اليد بدورة ألعاب البحر المتوسط

عملها مرتضى.. الزمالك يخطف ثلاثي ناري ويصدم الأهلي

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي والجونة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة فيوتشر بالدوري المصري

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

فيبي سعد فريد.. كواليس وفاة ضحية طبيب الغربية

مصرع شخص وإصابة 7 أخرين في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو