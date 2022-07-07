البنك المركزي السريلانكي يرفع الفائدة 100 نقطة اساس

الاقتصاد
سريلانكا
سريلانكا
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رفع البنك المركزي السريلانكي تكاليف الاقتراض، إذ حذّر المحافظ من ارتفاع معدّل التضخّم إلى 70%، فقد تواجه الدولة المفلسة نقصًا حادًا.

 

زاد البنك المركزي سعر الفائدة القياسي لتسهيلات الإقراض الدائمة بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة 15.5%، يوم الخميس، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام إلى 950 نقطة أساس.

 

يأتي هذا القرار وسط تدهور قيمة عملة البلاد وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المستهلكين، إذ سجّلت مستوى قياسيًا بلغ 54.6% في يونيو.

 

أشار محافظ البنك المركزي السريلانكي ناندلال فيراسينغي إلى أنّ البلاد ستشهد ارتفاعًا أكبر في معدّلات التضخم خلال الشهرين المقبلين، في مقابلةٍ تليفزيونية مع "بلومبرغ" عقب الإعلان عن القرار. كما أوضح في مؤتمرٍ صحفي عقده في كولومبو أنّ مكاسب أسعار المستهلكين قد تصل إلى 70% خلال الأشهُر المقبلة.

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