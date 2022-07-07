تعليمات مشددة من محافظ القاهرة لهولاء الأشخاص خلال العيد

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أي محاولة لاستغلال أجازة عيد الأضحى للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.

رفع درجة الاستعداد 

وأكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال أجازة العيد مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة  جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

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