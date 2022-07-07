التموين: استمرار عمل منافذ صرف السلع التموينية في اجازة العيد
تلقى الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول عمل منافذ صرف السلع التموينية والمخابز في العيد، وافاد التقرير الوارد إلى سيادته ان منافذ صرف السلع التموينية التي تتنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبدالي التموين والمخابز سوف تعمل في عيد الاضحى المبارك.
وأضاف التقرير الوارد إلى سيادته إنه تم انشاء غرف عمليات مركزية بالمديريات اضافة إلى مكاتب التموين الفرعيه وغرفه عمليات الوزاره للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه سواء بالخبز أو بالسلع التموينية واشار التقرير الوارد لوزير التموين والتجارة الداخلية إلى وجود مخزون استراتيجي من الدقيق يصل لأربعة ايام في العيد.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه المديريات بالمرور الدائم على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من التزامهم بصرف احتياجات المواطنين من الخبز والسلع التموينية، مؤكدا ان الوزارة ومديريات التموين سوف تسير يوميًا في العيد حملات للتأكد من ذلك، وأشار إلى ان مخازن الجمله قد صرفت استعاضات منافذ الصرف من السلع التموينية كي تتوفر كل السلع المواطنين في العيد.