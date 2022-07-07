التموين:‏ استمرار عمل منافذ صرف السلع التموينية في اجازة ‏العيد

‏ تلقى الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة ‏الداخلية تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول عمل منافذ ‏صرف السلع التموينية والمخابز في العيد، وافاد التقرير الوارد إلى ‏سيادته ان منافذ صرف السلع التموينية التي تتنوع ما بين المجمعات ‏الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبدالي التموين والمخابز سوف تعمل في ‏عيد الاضحى المبارك.



وأضاف التقرير الوارد إلى سيادته إنه تم انشاء ‏غرف عمليات مركزية بالمديريات اضافة إلى مكاتب التموين الفرعيه ‏وغرفه عمليات الوزاره للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه سواء ‏بالخبز أو بالسلع التموينية واشار التقرير الوارد لوزير التموين والتجارة الداخلية إلى وجود ‏مخزون استراتيجي من الدقيق يصل لأربعة ايام في العيد.‏



‏ وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، ‏أن وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قد وجه المديريات بالمرور الدائم على المخابز ومنافذ صرف ‏السلع التموينية للتأكد من التزامهم بصرف احتياجات المواطنين من ‏الخبز والسلع التموينية، مؤكدا ان الوزارة ومديريات التموين سوف ‏تسير يوميًا في العيد حملات للتأكد من ذلك، وأشار إلى ان مخازن ‏الجمله قد صرفت استعاضات منافذ الصرف من السلع التموينية كي ‏تتوفر كل السلع المواطنين في العيد.‏

