“السلع التموينية”: انتظام صرف مستحقات أصحاب المخابز طوال أيام عيد الأضحي

الاقتصاد
خبز مدعم
خبز مدعم
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في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي انتظام عمل المخابز البلدية طوال أيام اجازة عيد الاضحي المبارك، ستقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بناءً علي توجيهات وتعليمات  الوزير بسداد وإتاحة صرف مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة تصنيع الخبز للمخابز البلدية المدعمة والتي تعمل في المنظومة التموينية بصفة منتظمة طوال أيام عيد الاضحى المبارك بالتعاون والتنسيق مع البنوك المصرية وشركة بنوك مصر.


ويأتي ذلك بهدف توفير الخبز البلدي المدعم لكافة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية طوال ايام عيد الاضحى المبارك.

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