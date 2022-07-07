محافظ القاهرة يتفقد معرض "اهلًا بالعيد" بميدان باب الشعرية ويشيد بتوافر السلع ونسب التخفيضات

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يرافقه نيابة عن المهندس إبراهيم العربى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أحمد الوسيمى نائب رئيس غرفة القاهرة واللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة ورئيس لجنة المعارض معرض " اهلًا بالعيد" الذى تنظمه غرفة القاهرة بالتعاون مع المحافظة بميدان باب الشعرية بالقاهرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم فى ظل دخول عيد الأضحى المبارك.

وأشاد المحافظ بالمعرض وما يتضمنه من معروضات للسلع تلبى كافة احتياجات المواطنين مشيرًا إلى مزيدًا من التعاون مع غرفة القاهرة التجارية خلال الفترة القادمة لتنظيم معارض سواء موسمية أو دائمة لزيادة دعم المواطنين بما يحقق توجيهات القيادة السياسية.

وأشاد أحمد الوسيمى بالتعاون الكبير بين المحافظة والغرفة من أجل مساندة المواطنين خاصة خلال المواسم منها عيد الأضحى وهذا سيزداد فى الفترة القادمة مع تنوع الخدمات المقدمة للشارع المجتمعي وهو ما يحرص عليه مجلس إدارة الغرفة ودائمًا يبحث سبل جديدة مع المحافظة لدعم المواطنين وأصحاب الأنشطة من منتسبى الغرفة مشيدًا بالإقبال الشديد من المواطنين على المعرض لشراء احتياجاتهم وهو ما يؤكد نجاح هذا المعرض خاصة إنه إمتداد لنجاح معرض اهلًا رمضان ومعرض عيد الفطر المبارك.

واكد اللواء صلاح العبد إن المعرض يشمل كافة السلع الأساسية مع التركيز على اللحوم التى تعتبر موسم بالنسبة للمواطنين ولذلك تم التركيز على زيادة عدد عارضى اللحوم بجانب المنتجات الأخرى مثل المواد الغذائية والملابس والمنظفات والأحذية وغيرها من السلع التى تلبى كافة احتياجات الأسرة المصرية لافتًا إلى أنه كرئيس لجنة المعارض بغرفة القاهرة يتابع بنفسه سير العمل اليومي بالمعرض للوقوف على المستجدات والاطمئنان على توافر كافة السلع حيث تتراوح نسبة الخصم على الأسعار بالمعرض ما بين 20 إلى 30% ويباع سعر كيلو اللحوم البلدي بسعر 140 جنيهًا والسودانى ما بين 110 و115 جنيهًا ولذلك هناك اقبال كبير من المواطنين على المعرض.