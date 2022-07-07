غرفة تجارة عمان: مصر تسمح بإنفاذ عقود استيراد مواد غذائية للأردن

ثمن رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق جهود رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي لمتابعاتهم الحثيثة مع الحكومة المصرية لاستثناء اعضاء النقابة الذين ابرموا عقودا مع المصانع المصرية قبل صدور قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية بمنع تصدير الزيوت والبقوليات للخارج.



وقال الحاج توفيق في بيان اليوم الخميس، إن 13 شركة اردنية كانت تعاقدت مع شركات مصرية لاستيراد نحو 10 آلاف طن من الزيوت النباتية والبقوليات للأردن وحولت جزءا من قيمة العقود، الا أن قرار المنع حال دون وصول الكميات المتعاقد عليها إلى السوق المحلية.



واضاف، ان الحكومة الأردنية تدخلت لدى السلطات المصرية للإفراج عن الكميات المتفق عليها لغايات الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لفترات آمنة وكافية، وتوفير السِّلع للمواطنين في ظلِّ التغيُّرات العالميَّة.



واشار الحاج توفيق إلى ان الجهود والاتصالات الرسمية بين حكومتي البلدين أفضت إلى موافقة الجانب المصري على استثناء الأردن من قرار منع التصدير للكميات المتعاقد عليها حرصا من الحكومة المصرية على الوفاء باحتياجات ومتطلبات السوق المحلية، وتأكيدا لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين.



وتوقع الحاج توفيق البدء بشحن الإرساليات المتفق عليها للمملكة بعد عطلة عيد الاضحى المبارك.