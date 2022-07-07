الأسهم الأوروبية تواصل الصعود والمؤشر البريطاني يرتفع 1.2% بعد استقالة جونسون

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع حاد يوم الخميس، لتعزز من المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة.

أغلق مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا على ارتفاع بنسبة 2%، حيث قفزت أسهم قطاع التعدين 5.6% لقيادة المكاسب بينما انخفضت أسهم قطاع مخزونات المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.1%.

فيما يتعلق بحركة أسعار الأسهم الفردية، ارتفع عملاق الشحن الدنماركي Maersk بنسبة 7.1% على خلفية القراءة الإيجابية لتحديث التداول في النصف الأول من شركة كوسكو الصينية النظيرة، وفقًا لرويترز.

اكتسبت أسهم Tenaris نحو 9.8% بعد أن قامت Jefferies بترقية أسهم الشركة المصنعة لأنابيب الصلب ومقرها لوكسمبورغ إلى "الشراء".

وارتفع الجنيه الإسترليني مع استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس، بعد أكثر من 50 استقالة من حكومته في ضوء سلسلة من الفضائح.

كان المستثمرون يستوعبون أيضًا محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي الأخير، الصادر يوم الأربعاء، والذي كرر فيه مسؤولو الفدرالي سيمضون قدمًا في تشديد السياسة النقدية، قائلين إن تحركًا آخر بمقدار 50 أو 75 نقطة "سيكون مناسبًا على الأرجح" في اجتماع 26-27 يوليو.

كما نشر البنك المركزي الأوروبي محضر اجتماعه الأخير يوم الخميس، والذي أظهر أن صانعي السياسة ناقشوا رفع سعر الفائدة لشهر يوليو بشكل أكبر من 25 نقطة أساس التي خصصها في النهاية.

على صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي الألماني بأقل من المتوقع في مايو، متوسعًا بنسبة 0.2% على أساس شهري مقابل توقعات عند 0.3%، بينما انخفض بنسبة 1.5% على أساس سنوي.

وارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم، مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي بحثا عن مؤشرات بشأن الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.51% تعادل 189.7 نقطة ليصل إلى 12784.29 نقطة، بينما زاد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.48% ليبلغ مستوى 407.31 نقطة.

وصعد مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 1.43% توازي 48.8 نقطة ليصل إلى 3470.64 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 1.32% توازي 69.01 نقطة ليصل إلى مستوى 7176.78 نقطة، وصعد مؤشر "كاك" الفرنسي نحو 78 نقطة أو ما نسبته 1.25% ليصل إلى 6001.5 نقطة.

