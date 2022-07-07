ارتفاع أسعار النفط مع تغلب نقص المعروض على مخاوف الركود

صعدت أسعار النفط يوم الخميس بعد خسائر كبيرة في الجلستين السابقتين مع عودة تركيز المستثمرين على قلة الإمدادات مع استمرار المخاوف من ركود عالمي محتمل.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 5.39 دولار أو 5.4 بالمئة إلى 106.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:23 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1623 بتوقيت جرينتش). فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.61 دولار أو 5.7 بالمئة إلى 104.14 دولار للبرميل.

وكانت المعاملات متقلبة بعد هبوط الأسعار في وقت ما من الجلسة بنحو دولارين.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، لتعوض بعض خسائر الأسبوع الماضي المرتبطة بمخاوف الركود مع رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بشدة لمحاربة التضخم.

وعلى جانب المعروض، يستعد التجار لانقطاع إمدادات النفط من اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، بعدما أمرت محكمة روسية بتعليق النشاط لمدة 30 يوما.

وظلت الصادرات عبر اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، المسؤول عن نحو واحد بالمئة من إمدادات النفط العالمية، تتدفق حتى صباح الأربعاء.

وفي مؤشر على أن إمدادات النفط ربما تظل شحيحة، شددت واشنطن العقوبات المفروضة على إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) يوم الأربعاء لتضغط على طهران من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتراجعت أسعار النفط في الأسابيع الماضية، مما يلقي الضوء على المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وتراجع الطلب على السلع الأولية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 8.2 مليون برميل الأسبوع الماضي مدفوعة بزيادة المخزونات ومع خفض المصافي (TADAWUL:2030) للإنتاج.

ومع ذلك، ارتفع المعروض، وهو أفضل مؤشر على طلب المستهلكين في الولايات المتحدة، في الأسبوع الأخير إلى 20.5 مليون برميل يوميا.