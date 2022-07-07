أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-7-2022.. المعدن الأصفر يرتفع 30 جنيهًا بالمستهل

ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير في بداية تعاملات اليوم، ليخسر جرم الذهب نحو 30 جنيه، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الذهب اليوم





عيار 18 سجل 848.5 جنيها

عيار 21 سجل 990 جنيها

عيار 24 سجل 1131.5 جنيها

الجنيه الذهب 8705 جنيها

أسعار الذهب العالمي

سجلت أسعار الذهب عالميًا مكاسب طفيفة بعد تسجيلها خسائر كبيرة في الجلسة الماضية دفعتها للهبوط قرب أدنى مستوياتها في 9 أشهر متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي.

وبحلول الساعة "11:38 صباحًا بتوقيت الإمارات"، صعدت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.25% إلى 1743.4 دولار للأونصة فيما زادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.24% إلى 1741.45 دولار للأونصة.

وتأثرت أسعار الذهب بشدة في الجلسات الماضية مع تأثر شهية المستثمرين تجاه المعدن الأصفر بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار الأمريكي الذي بات ملاذا مفضلا للمستثمرين للتحوط من مخاوف الركود المحتمل من جراء تحرك البنوك المركزية الكبرى حول العالم لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 072% إلى 19.03 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.63% إلى 1911.78 دولار، وصعد البلاتين 0.35% إلى 845.65 دولار.

وأكد المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة علي المصنعية والتي أعلنت الشعبة عن بدء تطبيقها منذ أيام بناءا علي تكليفات مصلحة الضرائب لن تؤثر علي أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق ولن يشعر بها المستهلك النهائي، مشيرا إلى أن زيادة قيمة الضريبة المذكورة سيتم تطبيقها علي قيمة المصنعية فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الانتاج.



وأوضح جيد أن تلك الزيادة كان تم الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب لتحقيق انضباط ضريبي بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود ألية محددة للمحاسبة الضريبية كما يضمن حقوق الضرائب وخزانة الدولة في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الاسواق وتغير الأسعار.



وحول قيمة الضريبة بعد الزيادة السنوية المقررة قال ميلاد ان كتاب مصلحة الضرائب رقم 1 الصادر بتاريخ 19/6 /2022، جاء فيه أنه وفقا لما سبق وان تم الاتفاق عليه بين المصلحة وممثلي شعبة تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية علي أن تزاد متوسطات قيم التشغيل ( المصنعية ) بواقع 10% سنويا للمشغولات المحلية وذلك اعتبارا من 1/7/2022 وحتي 30/6/2023، مشيرا إلي أن الضريبة تحصل عند الدمغ لتغطي مرحلة التصنيع وباقي مراحل التداول، كما تضمن خطاب الضرائب أن قيمة الضريب سيتم تطبيقها طبقا الجدول التالي:



أولا الذهب:



جرام عيار 23.5: ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيه

جرام عيار 21 : ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيه

جرام عيار 18 : القيمة المضافة 9.24 جنيه



ثانيا المشغولات الفضية:



جرام عيار 925 : 1.54 جنيه

جرام عيار 900 : 1.39 جنيه

جرام عيار 800 : 1.23 جنيه

ثالثا البلاتين:



ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18: ليكون قيمة الضريبة 18.48

رابعا الاحجار الكريمة والألماظ:



ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18: ليكون قيمة الضريبة 18.48