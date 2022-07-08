والدة «طفلة بولاق» ضحية تجار المخدرات تحاول الانتحار: عايزة أروح لشيماء

توك شو
الطفلة شيماء
الطفلة شيماء
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قالت مروة والدة الطفلة شيماء مجدى، صاحبة الـ13 عامًا، ضحية مشاجرة تجار مخدرات ببولاق الدكرور في الجيزة، إنها حاولت الانتحار أكثر من مرة، عايزة أروحلها، هي حياتي وتفكيري كله".

وأضافت والدة الطفلة شيماء مجدى نبيل خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، نجلي محمد جاء مسرعا إلى البيت ليبلغها أن شيماء أصيبت في مشاجرة، مضيفة: كنت فاكرها اتعورت وهتتخيط كام غرزة وراجعة تاني"، مضيفة: في شاب شالها وداها المستشفى، قلبي كان مقبوض وقولتها بلاش تنزلي وبوست ايديها عشان متزلش تجيب أكل عشان ضرب النار".

تابعت، تحايلت عليا للخروج ووافقت بالعافية، وتصادف مرورها من مكان مشاجرة بالأسلحة النارية بين تجار مخدرات، لو كنت اعرف اللي هيحصل مكنتش سبتها".

بولاق الدكرور مشاجرة بالأسلحة النارية الأسلحة النارية مخدرات
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