داعية إسلامي: لا يجوز الأضحية بالطيور .. فيديو

داعية إسلامي عن تضحية سيدنا بلال بـ "ديك": كانت من باب المداعبة

توك شو
الأضحية
الأضحية
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قال الشيخ سيد زايد الداعية الإسلامي، إن الأئمة الأربعة على أن الأضحية تكون من الماعز والخراف والبقر والجاموس بشروط معينة، مشيرا إلى أن واقعة أضحية سيدنا بلال ضحى بديك من باب المداعبة من الرسول صلي الله عليه وسلم حيث قال له مؤذن ضحى بمؤذن، لافتا إلى ان الأضحية لا توجب إلا على الغني، "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".

وأضاف الداعية الإسلامي في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، يجوز للمسلم أن يجمع بين الأضحية والصدقة في آن واحد بحيث يذبح خروف بنية الأضحية والأخر بينة الصدقة والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.

تابع الشيخ سيد زايد، الرسول صلى الله عليه وسلم، ضحى بالخروف الأول وقال هذا عن محمد وآل محمد والثاني قالي هذا عن من لم يضحي من أمة محمد".

داعية اسلامي صلى الله عليه وسلم الائمة الاربعة الحدث اليوم
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