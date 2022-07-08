والدة «طفلة بولاق» ضحية تجار المخدرات: بوست ايديها عشان متزلش الشارع

قالت والدة الطفلة شيماء مجدى، صاحبة الـ13 عامًا، ضحية مشاجرة تجار مخدرات ببولاق الدكرور في الجيزة، إن نجلها محمد جاء يهرع إلى البيت ليبلغها أن شيماء أصيبت في مشاجرة، مضيفة: كنت فاكرها اتعورت وهتتخيط كام غرزة وراجعة تاني".

وأضافت والدة الطفلة شيماء مجدى نبيل خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، في شاب شالها وداها المستشفى، قلبي كان مقبوض وقولتها بلاش تنزلي وبوست ايديها عشان متزلش تجيب أكل عشان ضرب النار".

تابعت، تحايلت عليا للخروج ووافقت بالعافية، وتصادف مرورها من مكان مشاجرة بالأسلحة النارية بين تجار مخدرات، لو كنت اعرف اللي هيحصل مكنتش سبتها".