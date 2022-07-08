طارق الخولي: الإفراج عن 135 مسجونا بمناسبة عيد الأضحى وذكرى 30 يونيو

طارق الخولي: نتوقع المزيد من قرارات العفو الرئاسي خلال الفترة المقبلة

طارق الخولي
طارق الخولي
Advertisements

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن بشائر تتوالي حيث تم الإفراج عن 60 شخصا اليوم من سجناء الرأي والتعبير بالإضافة إلى 75 من الغارمين والغارمات بجانب عدد من المحكوم عليهم في قضايا عمالية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

وأضاف النائب طارق الخولي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نطبق معايير الإفراج على الجميع دون تفرقة بين أحد على الآخر لإرساء العدالة وبعث رسالة طمأنة للجميع.

تابع عضو لجنة العفو الرئاسي، نتوقع وجود المزيد من قرارات العفو الفترة المقبلة لخروج أكبر عدد  ممكن خلال فترة وجيزة،  لافتا إلى أن لجنة العفو الرئاسي جزء من حالة الحوار الوطني. 

محمد موسى الغارمين والغارمات عضو مجلس النواب الحدث اليوم مجلس النواب ذكرى 30 يونيو عيد الاضحى
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

يد مصر تسقط أمام إسبانيا في نهائي كرة اليد بدورة ألعاب البحر المتوسط

وسائل إعلام يابانية: شينزو آبي لا تبدو عليه مؤشرات البقاء على قيد الحياة بعد إطلاق الرصاص عليه

شاهد.. لحظة إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق

مواجهات نارية.. مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في شهر يوليو 2022

عاجل.. نجم الأهلي السابق يوافق على الانضمام للزمالك بالموسم المقبل

أستاذ قانون جنائي يكشف عن مفاجأة بشأن الطعن في قضية نيرة أشرف

فيوتشر يصدم الأهلي بقرار ناري بعد الفوز بكأس الرابطة

فيوتشر يتوج بكاس الرابطة المصرية 2022