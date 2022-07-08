طارق الخولي: نتوقع المزيد من قرارات العفو الرئاسي خلال الفترة المقبلة

طارق الخولي: الإفراج عن 135 مسجونا بمناسبة عيد الأضحى وذكرى 30 يونيو

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن بشائر تتوالي حيث تم الإفراج عن 60 شخصا اليوم من سجناء الرأي والتعبير بالإضافة إلى 75 من الغارمين والغارمات بجانب عدد من المحكوم عليهم في قضايا عمالية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

وأضاف النائب طارق الخولي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نطبق معايير الإفراج على الجميع دون تفرقة بين أحد على الآخر لإرساء العدالة وبعث رسالة طمأنة للجميع.

تابع عضو لجنة العفو الرئاسي، نتوقع وجود المزيد من قرارات العفو الفترة المقبلة لخروج أكبر عدد ممكن خلال فترة وجيزة، لافتا إلى أن لجنة العفو الرئاسي جزء من حالة الحوار الوطني.