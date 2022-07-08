مدين: لن أتنازل عن حقي ضد حسن شاكوش

أكد الملحن محمد مدين، أنه لن يتنازل عن حقي ضد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بسبب سرقته لحن أغنية حاجة مستخبية، لأغنية «بنت الجيران»، مشيرا إلى أنه سيتقدم بشكوى لنقابة المهن الموسيقية" وكافة الإجراءات القانونية.

وأضاف الملحن محمد مدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نجاح لحن أغنية حاجة مستخبية يرجع فضله إلى الجمهور، الأغنية بعد انتشارها الكبير ونجاحها وصلت إلى تركيا وتم التواصل معي من أجل استخدام اللحن.

تابع الملحن محمد مدين، تصريحات حسن شاكوش عن سرقت لحن أغنية حاجة مستخبية من لحن تركي يؤكد إنه معندوش وعي، وأسعدني دفاع الفنانين عني وتوضيح الحقيقية للجمهور، مضيفا:" أنا رديت على حسن شاكوش عشان الناس تهمني تعرف إن اللحن بتاعي وانهم سمعوا لحن بجد، في ناس كتير معندهمش وعي بفكرة تواريخ طرح الأغاني".