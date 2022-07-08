التنمية المحلية تحذر من ذبح الأضاحي بالشوارع وتحذر المحالفين

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة رفعت درجة الاستعداد للقصوى بالمحافظات خلال عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أنه تم فتح غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والربط مع غرف الأزمات والعمليات في المحافظات لمتابعة أي مستجدات والمتابعة الدورية لشكوى المواطنين.

وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك حملات مكثفة بشأن النظافة العامة والتخلص الآمن من المخلفات ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول للحفاظ على صحة المواطنين.

وحذر مساعد وزير التنمية المحلية، من ذبح الأضاحي في الشوارع، متوعدا المخالفين بتعرضهم للمسائلة وفتح كل المجاز في العيد لذبح الأضاحي، كما تم توجيه المحافظات بفتح الحدائق والمتنزهات العامة أمام المواطنين، بجانب مراجعة إنارة جميع الطرق في المحافظات.