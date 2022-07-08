التنمية المحلية تحذر من ذبح الأضاحي بالشوارع وتحذر المحالفين

توك شو
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة رفعت درجة الاستعداد للقصوى بالمحافظات خلال عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أنه تم فتح غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والربط مع غرف الأزمات والعمليات في المحافظات لمتابعة أي مستجدات والمتابعة الدورية لشكوى المواطنين.

وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك حملات مكثفة بشأن النظافة العامة والتخلص الآمن من المخلفات ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول للحفاظ على صحة المواطنين.

وحذر مساعد وزير التنمية المحلية، من ذبح الأضاحي في الشوارع، متوعدا المخالفين بتعرضهم للمسائلة وفتح كل المجاز في العيد لذبح الأضاحي، كما تم توجيه المحافظات بفتح الحدائق والمتنزهات العامة أمام المواطنين، بجانب مراجعة إنارة جميع الطرق في المحافظات.

غرفة عمليات محمد موسى وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية
Advertisements

الأكثر قراءة

يد مصر تسقط أمام إسبانيا في نهائي كرة اليد بدورة ألعاب البحر المتوسط

وسائل إعلام يابانية: شينزو آبي لا تبدو عليه مؤشرات البقاء على قيد الحياة بعد إطلاق الرصاص عليه

شاهد.. لحظة إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق

مواجهات نارية.. مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في شهر يوليو 2022

عاجل.. نجم الأهلي السابق يوافق على الانضمام للزمالك بالموسم المقبل

أستاذ قانون جنائي يكشف عن مفاجأة بشأن الطعن في قضية نيرة أشرف

فيوتشر يصدم الأهلي بقرار ناري بعد الفوز بكأس الرابطة

فيوتشر يتوج بكاس الرابطة المصرية 2022