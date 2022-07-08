التنمية المحلية: تريليون جنيه تكلفة مشروعات حياة كريمة في جميع المحافظات حتى الآن

توك شو
حياة كريمة
حياة كريمة
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هنأ الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية على أرض المحافظات في عهد الرئيس السيسي، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، دعمنا القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات تصل إلى 69 مليون جنيه، مضيفا: تم التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية والجهاز المركزي للتعمير والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء فى تطوير القرى المصرية بعدد 208 قرية بالإضافة إلى قرى المرحلة الأولى من سد الفجوات التنموية وبلغ عدد القرى التى تم العمل بها 650 قرية تم تنفيذ عدد 2715 مشروع بتكلفة قدرها  12،550 مليار جنيه  لتلبية احتياجات المواطنين من المشروعات التنموية، ضمن البرنامج القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية.

تابع مساعد وزير التنمية المحلية، تكلفة تركيب الكشافات الموفرة للطاقة بلغت حوالى 2.59 مليار جنيه حيث تم توريد وتركيب حوالى 3.06 مليون كشاف وبلغ إجمالي الوفر في فاتورة الاستهلاك حوالى 9 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة مشروعات حياة كريمة تصل إلى تريليون جنيه. 

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