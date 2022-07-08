شذى: حسن شاكوش "برشط" على لحن "حاجة مستخبية" لحماقي

توك شو
حماقي
حماقي
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قالت الفنانة شذى، مؤدي المهرجانات حسن شاكوش "برشط" على لحن حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي، مضيفة: لحن الأغنية تمت سرقته في تركيا وليس العكس كما تم ترويجه من حسن شاكوش، مضيفية: "يعني يا حسن لو إحنا سارقين اللحن تقوم إنت كمان تسرقه يعني معندكش مشكلة تسرق لحن".  

وأضافت الفنانة شذى في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تعليق حسن شاكوش على استقالة الفنان هاني شاكر من منصبة كنقيب للمهن الموسيقية أغضبني كثيرا، مضيفة: " متلمهوش ثقافته قليلة ومفهمش هو بيقول إيه عن الفنان هاني شاكر، وأخطأ بتصريحه عن استقالة أمير الغناء:" أفضل إنه يستقيل عشان يركز في شغله".

تابعت الفنانة شذى، أغنية حاجة مستخبية أطلقت قبل عامين من الأغنية التركية، لافتا إلى أن هناك تعاون مع الجانب التركي على إثره اعطي الملحن محمد مدين لهم تصريحا باستخدام اللحن".
استطرد، أغاني حسن شاكوش ممولة ومعروف المليون مشاهدة بكام".

محمد موسى محمد حماقي الفنانة شذى الإعلامي محمد موسى
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