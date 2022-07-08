مدين يفتح النار على حسن شاكوش بسبب "حاجة مستخبية": معندوش وعي

توك شو
محمد مدين
محمد مدين
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قال الملحن محمد مدين، إن نجاح  لحن أغنية حاجة مستخبية يرجع فضله إلى الجمهور، الأغنية بعد انتشارها الكبير ونجاحها وصلت إلى تركيا وتم التواصل معي من أجل استخدام اللحن.

وأضاف الملحن محمد مدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنا رديت على حسن شاكوش عشان الناس تهمني تعرف إن اللحن بتاعي وانهم سمعوا لحن بجد، في ناس كتير معندهمش وعي بفكرة تواريخ طرح الأغاني".  

تابع الملحن محمد مدين، تصريحات حسن شاكوش عن سرقت لحن أغنية حاجة مستخبية من لحن تركي يؤكد إنه معندوش وعي، وأسعدني دفاع الفنانين عني وتوضيح الحقيقية للجمهور.

محمد موسى الحدث اليوم محمد مدين برنامج خط أحمر
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