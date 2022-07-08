"ف أو ": أسعار المواد الغذائية المرتفعة في العالم تواصل التراجع



واصلت اسعار المواد الغذائية في العالم تراجعها في يونيو للشهر الثالث على التوالي مع تدني أسعار القمح لأول مرة، حسب ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الجمعة.

وبعدما سجل رقما قياسيا في مارس في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، تقلص مؤشر ف أو لاسعار المواد الغذائية الذي يرصد التطورات الشهرية لأسعار سلة من المواد الغذائية الأساسية في العالم، بنسبة 2،3% مع تدني معظم المؤشرات المتعلقة بالحبوب والزيوت النباتية والسكر في يونيو.

وتقلص مؤشر ف أو لأسعار الحبوب 4،1% مع تراجع سعر القمح لأول مرة عن مستواه القياسي، لجملة اسباب أبرزها "التوافر الموسمي بفعل المحاصيل الجديدة في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وتحسن ظروف الزراعة في بعض الدول المنتجة الكبرى، وتوقعات الانتاج الأعلى في روسيا الاتحادية".

وأوضح ماكسيمو توريرو كالن رئيس قسم الاقتصاد في المنظمة أنه "بالرغم من تراجع مؤشر ف أو لاسعار المواد الغذائية في يونيو للشهر الثالث على التوالي، فهو بقي قريبا من السعر القياسي غير المسبوق الذي بلغه في مارس هذه السنة".