"غرفة دبي" تختتم فعالية " اعط واحصد 2022" التطوعية للشركات

اختتم مركز أخلاقيات الأعمال - التابع لغرفة تجارة دبي - فعالية " اعط واحصد 2022" التي تأتي في إطار فعاليات برنامجها " Engage دبي" لدعم التطوع في النشاطات المجتمعية.

شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 4،800 موظف متطوع يمثلون 68 شركة في دبي قضوا أكثر من 17،460 ساعة تطوعية استفاد منها 147 ألف مستفيد لتكون هذه الفعالية الأكبر في تاريخ البرنامج الذي امتد للعام الثاني عشر على التوالي.

تهدف الفعالية إلى دعم برامج ومشاريع تطوعية لنحو 26 شريكًا من مؤسسات المجتمع و42 عضوًا من الشركات وشملت المشاريع والبرامج التي تطوع الموظفون للمشاركة فيها هذا العام نحو 95 مشروعًا تضمنت تنظيم حملات جمع التبرعات للكتب والقرطاسية والملابس والأثاث وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والأوراق والبلاستيك والمعادن وتوفير الوجبات ومستلزمات النظافة لعمال البناء والمشاريع العقارية والأسر المتعففة بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل بالتعاون مع مختلف المدارس والجامعات في الدولة.

و أكد الدكتور بلعيد رتاب رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي أن فعالية " اعط واحصد" لهذا العام شهدت إقبالًا كبيرا من مجتمع بيئة الأعمال في دبي ما عكس الاهتمام القوي والوعي المتزايد من قبل الشركات بأهمية التطوع المؤسسي.

و أوضح أن الغرفة قدمت خلال هذه الفعالية التطوعية أكثر من 24،100 كجم من المساعدات الإنسانية مثل الأرز والقرطاسية والملابس وجمع أكثر من 5،100 كجم من النفايات الإلكترونية والمواد القابلة لإعادة التدوير بالإضافة إلى توزيع أكثر من 47،900 وجبة للمحتاجين والأسر المتعففة في الدولة.. مشيرًا إلى أنه تم زراعة أكثر من 300 شجرة خلال شهر الفعالية.