النفط على مسار خسائر أسبوعية مع استمرار مخاوف الركود

تراجع النفط في معاملات متقلبة يوم الجمعة ويتجه صوب تكبد خسائر أسبوعية مع استمرار مخاوف تباطؤ الطلب بفعل ركود محتمل، وهو ما فاق تأثيره قلة الإمدادات.

وترفع بنوك مركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، مما يعزز مخاوف من أن تكاليف الإقراض قد تعرقل النمو، في حين زادت مخاوف من إغلاقات جديدة محتملة قد تقوض الطلب على النفط بعد زيادة الإصابات بكوفيد-19 في شنغهاي هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش انخفض خام برنت القياسي 36 سنتا، أي 0.3 بالمئة، إلى 104.29 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط 50 سنتا، أي 0.5 بالمئة، إلى 102.23 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يسجل الخامان خسائر أسبوعية.

وتتجه الأنظار يوم الجمعة إلى أحدث بيانات للوظائف الأمريكية والتي من المتوقع أن تُظهر زيادة وظائف القطاع غير الزراعي 268 ألفا في يونيو حزيران.