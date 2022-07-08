تعرف على أسعار تذاكر الحدائق العامة أيام عيد الأضحى 2022.. ومواعيد العمل

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استعداداتها لاحتفالات عيد الأضحى المبارك 2022، إذ يرغب المواطنون في الخروج إلى الحدائق والمتنزهات المختلفة خلال إجازة العيد، لهذا تنشط عمليات البحث من خلال محرك جوجل عن أسعار تذاكر الحدائق العامة أيام العيد ومواعيد العمل.

وتحرص وزارة الزراعة، على تثبيت أسعار جميع الحدائق التابعة لها خلال المناسبات والأعياد، دون أن تختلف أسعارها عن الأيام العادية، حتى تتيح لجميع الأسر الاستمتاع بقضاء إجازة العيد، في جو صحي وبأسعار تناسب الجميع.

أسعار تذاكر الحدائق العامة أيام العيد ومواعيد العمل

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أسعار تذاكر الحدائق أيام العيد، ومواعيد العمل، وقال للمصادر الرسمية وجاءت كالآتي:

- تذكرة دخول حديقة الحيوان في الجيزة بـ 5 جنيهات.

- تفتح الحديقة جميع أبوابها من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا طوال أيام العيد.

- سعر تذكرة دخول حديقة الأسماك، بقيمة 5 جنيهات للمصريين، و20 جنيهًا لغير المصريين.

- وحددت مواعيدها من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، طوال فترة إجازة العيد.

- تذكرة دخول حديقة الأورمان بـ 3 جنيهات.

- ومواعيد الدخول طوال أيام العيد من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

- قيمة تذكرة حديقة الأزهر بـ 20 جنيهًا.

ومواعيد العمل من التاسعة صباحًا وحتى العاشرة ليلًا.

- سعر تذكرة الدخول للحديقة الدولية بـ 10 جنيهات

سعر تذكرة دخول الحديقة الدولية

- سعر تذكرة دخول حديقة الحيوانات المصغرة بالحديقة الدولية بـ 15 جنيهًا، وتفتح من التاسعة صباحا وحتى العاشرة ليلًا.

- سعر تذكرة الدخول لحديقة الميريلاند بـ 20 جنيهًا.

- وتعمل طوال أيام العيد من التاسعة صباحًا وحتى العاشرة ليلًا.

- سعر تذكرة دخول حديقة الأسرة 60 جنيهًا، بمدينة نصر.

وتشمل قيمة التذكرة الدخول إلى جميع مناطق الألعاب، وأيضا حديقة الحيوان الموجود بها، ودخول منطقة بانوراما الأسلحة، والعمل يوميا من التاسعة صباحًا وحتى العاشرة ليلًا.