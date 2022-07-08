مخاوف من الدخول في ركود اقتصادي.. تدفع لزيادة عمليات تسريح الموظفين

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في حين تباطأ الطلب على العمالة وارتفع عدد المسرحين من عملهم إلى أعلى مستوى منذ 16 شهرا في يونيو إذ أدى رفع الفائدة إلى تأجيج المخاوف من ركود اقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية زادت من أربعة آلاف إلى 135 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من تموز (يوليو).

وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع للرأي أن تبلغ طلبات إعانة البطالة إلى 230 ألف طلب خلال الأسبوع، وفقا لـ "رويترز".

وتراوحت المطالبات حول مستوى 230 ألف منذ بداية حزيران (يونيو) فيما يلقي الضوء على قوة سوق العمل رغم أن بعض الشركات في قطاعات الإسكان والتكنولوجيا تقلص العمالة. وسرحت شركة تسلا مئات العاملين في الولايات المتحدة، بينما زاد خفض الوظائف بنسبة 29 في المائة إلى 77515 في الربع الثاني من العام بالمقارنة بالفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس)، لكن تسريح العاملين في النصف الأول من العام بلغ أدنى مستوياته منذ 1993.

وسجل عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة خلال أيار (مايو) تراجعا طفيفا ليظل قريبا من مستواه القياسي، ما يشير إلى مرونة الطلب على العمالة، رغم تزايد الشكوك في آفاق الاقتصاد الأمريكي.

وبحسب مسح الوظائف الخالية وتغيير الوظائف الذي تجريه وزارة العمل الأمريكية، فإن عدد الوظائف المتاحة بلغ خلال الشهر الماضي 11.3 مليون وظيفة، مقابل 11.7 مليون وظيفة خلال نيسان (أبريل) الماضي وفقا للبيانات المعدلة. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبيرج رأيهم 11 مليون وظيفة.

ورغم ذلك، ذكرت "بلومبيرج" أن سوق العمل الأمريكية ما زالت النقطة المضيئة في صورة الاقتصاد القاتمة. وفي حين يبحث أصحاب العمل بجد عن العمالة المدربة، فإن المخاوف من الركود الاقتصادي تتزايد في الوقت الذي يعاني فيه المستهلكون معدل التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أربعة عقود.

وذكرت وزارة العمل أن هناك 1.9 وظيفة لكل شخص يبحث عن عمل في السوق الأمريكية خلال آيار (مايو) الماضي، وهو ما يختلف قليلا عن النسبة المسجلة في الشهر السابق.