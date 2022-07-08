مؤشرات الاسهم الاوروبية تتعافي بنهاية تعاملات جلسة اليوم

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الجمعة، حيث انتعشت بعد أن هبطت لأدنى مستوياتها في الجلسة عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي عززت دوافع مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة مرة أخرى.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.5 بالمئة، منهيا الأسبوع على ارتفاع 2.5 بالمئة.

وكانت أسهم شركات صناعة السيارات أكبر الرابحين على مستوى القطاعات، وقدمت أكبر دعم لمؤشر داكس الألماني الذي أغلق مرتفعا 1.3 بالمئة، ليقود مكاسب المؤشرات الإقليمية.

وسجل المؤشر داكس مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مع تعافيه من أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020 الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.

كان المؤشر ستوكس 600 قد انخفض 0.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة بعد أن جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يونيو حزيران أعلى بكثير مما كان متوقعا، مما عزز الرهانات على زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس هذا الشهر.