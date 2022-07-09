تعليق هنا الزاهد على نجاح دورها بفيلم "بحبك " لتامر حسني

أعربت النجمة هنا الزاهد، عن سعادتها الكبيرة بدورها في فيلم "بحبك" مع النجم تامر حسني.

ونشرت صورة من الفيلم الذي يعرض في موسم عيد الأضحى الحالي، على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت قائلة: "طيب لحظة عشان بجد أنا سعيدة بردود الفعل عن دور حبيبة في فيلم بحبك من يوم واحد بس في السينما، وكمية الناس اللي بعتتلي مش من مصر بس من الوطن العربي".

وتابعت هنا الزاهد: "بشكر عليها ربنا أولا الحمد لله يا رب، تاني حاجة بشكر عليها تامر لإن بإخراجك وصلت المشاعر اللي كنت نفسي أوصلها، وشكرا إنك كنت بجد بتسهر ومبتنامش عشان توصل بكل ممثل في الفيلم لأحسن ما فيه".

واختتمت هنا الزاهد حديثها قائلة: "تجربة استمتعت بيها جدا وبكل تفاصيلها، ومتحمسة للناس تشوف الفيلم فى العيد".